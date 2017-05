« Je félicite le comité d'organisation et les membres du jury de cette 4e édition de la journée du mérite et de l'excellence, pour la qualité du travail qui a été abattu. Bravo à tous ceux qui ont été primés aujourd'hui.

La cérémonie était présidée par Kandia Camara, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, assistée de Touré Mamadou, Secrétaire d'État chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Il s'agit de Aguié Ericka (pour le Bac D), Kéita Mohamed (Bac C), Ouattara Désiré (Bac A2), Dié Dominique (Bac A1), Attoumbré Esther (Bepc) et de Thomas John pour le Cepe et l'entrée en 6e.

Le mercredi 3 mai 2017, les 6 élèves ivoiriens qui ont obtenu les meilleures notes aux examens à grand tirage pour l'année scolaire 2016 (Bac de l'enseignement général, par séries, Bepc puis Cepe et entrée en 6e), ont été distingués lors de la cérémonie de la 4e édition de la journée nationale du mérite et de l'excellence tenue à l'amphithéâtre du Centre National de Matériels Scientifiques à Cocody Saint-Jean.

