Angola: Des soldats appelés à la fidélité patriotique

Pour le chef militaire, la discipline et le respect de la hiérarchie est la base institutionnelle des forces armées, car la discipline est considérée comme une obéissance rigoureuse à la constitution, aux lois, aux règlements, aux normes, aux dispositions et à la prompte subordination à ses supérieurs.

Intervenant à l'ouverture des IIIèmes Journées patriotiques militaires, António Jorge a dit que le militaire doit défendre l'honneur et l'intégrité des institutions publiques, et donner priorité à l'intérêt national sur les personnes ou les groupes sociaux.

Matala — Des soldats de la VIème Division d'Infanterie Motorisée des Forces armées angolaises (FAA), déployés à Matala, dans la province de Huila (sud) ont reçu du commandant en second de la brigade en charge de l'éducation patriotique, le général de brigade António Jorge, l?encouragement moral de rester fidèle à la patrie et à la nation.

