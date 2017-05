Sénégal: Indonésie - le gouverneur de Jakarta prend deux ans de prison pour blasphème

Le procès avait débuté en décembre et duré de longs mois, chaque camp appelant plus d'une quarantaine de témoins à la barre.

Ahok, premier gouverneur non musulman depuis un demi-siècle et premier issu de la minorité chinoise, avait accédé automatiquement à cette fonction en 2014, après l'élection à la présidence de son prédécesseur Joko Widodo, dont il était alors l'adjoint.

« Je suis déçu et triste », a déclaré à l'AFP un de ses partisans, Octa de Queljoe. « C'est très rare qu'un jugement soit plus sévère que ce qu'a demandé le procureur ».

Abdul Rosyad, un autre juge, a justifié cette sévérité par le fait que le prévenu ne ressente « aucune culpabilité » et qu'il ait « suscité la colère et blessé les musulmans ».

Le jugement a été salué à l'extérieur du tribunal par des musulmans conservateurs qui scandaient: « Dieu est le plus grand! ». Les cinq juges sont allés beaucoup plus loin que le parquet qui avait requis du sursis, en ordonnant en outre l'incarcération du prévenu.

