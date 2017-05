Sénégal: Le volume commercial entre Pékin et Dakar 16 fois plus important qu'il y a 10 ans (officiel)

Dakar — Le volume du commerce entre la Chine et le Sénégal, de 2,36 milliards de dollars US (1.412 milliards de francs CFA) en 2016, est 16 fois plus important que ce qu'il était il y a 10 ans, ce qui propulse ce pays d'Asie au rang de troisième partenaire commercial de l'économie sénégalaise, a indiqué le vice-président chinois, Li Yuanchao, dans une note dont copie est parvenue mardi à l'APS.

"La coopération (... ) sino-sénégalaise a donné de nouveaux fruits importants. Avec une hausse annuelle de 133% en moyenne, le volume du commerce bilatéral a été multiplié par 16 en 10 ans pour atteindre 2,36 milliards de dollars américains en 2016, faisant de la Chine le troisième partenaire commercial du Sénégal", écrit le dirigeant chinois au terme d'une visite officielle de trois jours à Dakar, de samedi à lundi.

"Aujourd'hui, on voit partout au Sénégal des fruits de la coopération mutuellement bénéfique avec la Chine, du barrage d'Affiniam au Musée des civilisations noires, en passant par l'autoroute Thiès-Touba et le Grand Théâtre national, auxquels s'ajoute le projet de la réalisation d'infrastructures d'alimentation en eau potable en milieu rural, dont les travaux ont été lancés le mois dernier", a souligné Li Yuanchao.

Il assure que "ce 'projet de cœur', qui vise à réaliser 251 forages, à construire 181 châteaux d'eau et à installer 1.800 kilomètres de canalisation sur toute l'étendue du territoire sénégalais répondra au besoin de 2,27 millions de personnes et permettra de pallier dans une très large mesure la pénurie d'eau dans des zones rurales".

"Depuis 2014, l'année où le Sénégal a obtenu le statut de destination de voyage en groupe des touristes chinois, la circulation de personnes entre les deux pays a connu une hausse rapide", rappelle-t-il.

Le vice-président chinois ajoute, concernant les voyages entre les deux pays, qu'"en 2016, 5.000 Chinois ont choisi le Sénégal comme première étape de leur voyage à l'étranger, et 13.000 Sénégalais sont venus en Chine, soit une hausse respective de 24% et 28% par rapport à 2015".

Li Yuanchao signale que "chaque année, plus de 700 étudiants sénégalais font leurs études en Chine". Tous ces échanges lui font dire "l'essor des relations sino-africaines a donné de nouvelles impulsions à la coopération sino-sénégalaise".

Il affirme que son pays est fidèle au principe de "sincérité, pragmatisme, amitié et franchise" envers l'Afrique. Dès lors, ajoute-t-il, le président Xi Jinping va veiller à ce la Chine puisse "renforcer sa coopération globale stratégique avec le Sénégal et travailler activement à la concrétisation des consensus des deux chefs d'État", afin de "mieux contribuer au développement de nos deux pays et au bien-être de nos deux peuples".