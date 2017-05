Cameroun: Plan de relance - L'accord d'Etoudi

Entre apaisement et organisation d'une nouvelle élection, redistribution des cartes ou mise sur pied d'un… Plus »

En rappel, le ministère des Finances a lancé le 11 septembre 2015 un «appel à manifestation d'intérêt, pour le recrutement d'un consultant chargé d'auditer et d'accompagner la Camair Co dans l'élaboration d'un plan de restructuration et de relance».

En tout cas, depuis la signature du contrat d'assistance, Jean Paul Nana Sandjo a quitté ses fonctions de manager en chef de la compagnie aérienne, remplacé par Ernest Dikoum. Le partenariat Camair-Co-Boeing Consulting, lui, se poursuit. Surveillé comme du lait sur le feu par les plus hautes autorités du Cameroun qui l'ont d'ailleurs approuvé et donné les accords nécessaires. Extrait de correspondance du secrétaire général de la présidence de la République adressée le 9 octobre 2015 au président du conseil d'administration de Camair-Co :

C'était un jour de décembre 2015. Le contrat d'assistance entre les deux entreprises venait tout juste d'être signé dans le cabinet du ministre des Transports à Yaoundé, sous la présidence effective d'Edgard Alain Mebe Ngo'o, en présence de Michael Stephen Hoza, ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun. La semaine dernière, nous avons contacté par mail, sans suite, l'ambassade des Etats-Unis à Yaoundé pour des informations sur la réputation, l'expertise, et le lien entre Boeing Consulting et la firme Boeing.

