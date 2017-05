27 Personnels de cet établissement financier de 2è catégorie, sans doute la plus fiable du pays, ont vendredi dernier à Yaoundé, reçu des médailles d'honneur du travail en argent et vermeil.

Strass et paillettes, charme et glamour le 05 mai 2017, à la très chic salle de fêtes Ongola Samba de la communauté urbaine de Yaoundé. Au présidium de cette reconnaissance aux personnels méritants de cette microfinance à la solidité de roc et à la résistance d'acier, le ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa), Laurent Serge Etoundi Ngoa. La raison, était la remise de médailles d'honneur du travail à 27 employés d'ACEP Cameroun.

La deuxième articulation de cette cérémonie, à savoir, les adieux à Jean Zambo le directeur général (DG) d'ACEP Cameroun, connaitra elle, un sort différent. A l'unanimité, le personnel, bien avant le début des cérémonies, a fait part de son intention de ne pas se séparer de son DG, considéré à juste titre, comme le poumon de cette institution financière sortie des fonts baptismaux en 1999. Chose souhaitée, chose accordée : Jean Zambo, « Big Z » comme l'appellent affectueusement les 300 employés, présidera encore pour des années, aux destinées d'ACEP Cameroun.

Une institution financière qualifiée de dynamique par le gouvernement

« Pour cette entreprise que d'aucuns ont présenté de dynamique et prospère, je rappelle aux employés d'ACEP Cameroun que, vous êtes ceux par qui le développement doit arriver », dixit Laurent Serge Etoundi Ngoa le Minpmeesa dans son allocution de circonstance. Et de renchérir : « Acep est une microfinance comme les autres, mais un établissement financier à part ». Et pour le dire, le membre du gouvernement, évoque de nombreuses personnes du secteur informel dont ACEP Cameroun a financé les projets. En fait, 90% de personnes dont les projets sont financés par cette microfinance, sont du secteur informel. A ceux qui ont reçu des médailles, le Minpmeesa, a reconnu le sacrifice, et à ceux qui n'ont pas démérité, il a demandé de redoubler d'ardeur au travail, afin d'en recevoir la fois future.

A cette jeune entreprise, Laurent serge Etoundi Ngoa, demande d'aller de l'avant. « Je voudrais instruire ACEP Cameroun d'aller vers des desseins de progrès, grandir pour donner plus d'emplois aux Camerounais », a-t-il scandé. Et pour ce faire, le membre du Conseil national de crédit, prescrit des réformes. Aux clients d'ACEP, il demande de contribuer à se faire aider par l'institution financière, en remboursant à temps les crédits, et en les utilisant à ce pour quoi ils ont été demandés.

ACEP Cameroun

L'ACEP est une société anonyme au capital de 1, 440 milliard FCFA, et dont le siège est à Yaoundé (quartier Bastos). Créée en 1999 sous forme de prêt à long terme entre d'une part l'Etat du Cameroun d'une part et l'Agence Française de Développement (AFD), et conjointement avec l'Union Européenne. ACEP, est dévouée au financement de Très petites entreprises et de Moyennes entreprises.

Mutée en institution financière privée en septembre 2005, avec l'entrée dans le capital des investisseurs à l'instar d'ACEP International, La Société Nationale d'Investissement (SNI), la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), la Chambre de Commerce, de l'Industrie, des Mines et de l'Artisanat (CCIMA), Investisseurs et Partenaires.

Présente dans 08 régions au Cameroun pour 23 Agences. En fin 2016, ACEP Cameroun qui fait partie d'un réseau mondial d'institutions financières, enregistre au mois d'octobre 2016, un encours de crédit de plus de 21,7 milliards FCFA pour 15.605 d'emprunteurs actifs. Bases solides qui confèrent la plus grande crédibilité qui soit, à une microfinance qui accorde une moyenne de 2,5 milliards FCFA chaque mois aux entrepreneurs.

Au milieu de l'incertitude, des vagues et des tempêtes, ACEP Cameroun, est sans doute, la microfinance, la seule, répondant aux critères de gestion standards. Elle rassure donc. Et sa souveraineté et maestria managériale, ne saurait être donnée comme le fruit du hasard, avec de nombreux et très avantageux services qu'elle propose et dont elle dispose !