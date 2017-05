Cameroun: Le directeur financier suspendu saisit Paul Biya

Entre apaisement et organisation d'une nouvelle élection, redistribution des cartes ou mise sur pied d'un… Plus »

Depuis février dernier Emmanuel Banga Kollo a retrouvé sa famille à Yaoundé où il passe ses journées à regarder les chaînes de télévision. En février dernier, le reporter du Jour s'est rendu au cabinet du recteur pour avoir sa version des faits sur cette affaire. Après plusieurs heures d'attente, le reporter est reparti sans être reçu. Le Daaf suspendu dit avoir écrit à d'autres membres du gouvernement comme le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre des Finances et celui de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Le Daaf suspendu crie à un complot orchestré par le recteur de l'Université de Douala pour l'éliminer de la gestion des affaires à lui confiés par le président de la République. Emmanuel Banga Kollo explique que depuis avril 2016 il avait été mis de côté dans la gestion des questions administratives et financières au sein de l'Université de Douala. Il affirme que cela a été acté lorsque le recteur a signé une note de service faisant du chef de la Division du budget et des affaires financières, l'intérimaire du Daaf, malgré la présence de celui-ci au sein de l'Université.

Le conflit entre le Pr. François Xavier Etoa, recteur de l'Université de Douala et Emmanuel Banga Kollo, directeur des Affaires administratives et financières (Daaf), dans le même établissement se poursuit. La bataille entre les deux fonctionnaires nommés par décret du président de la République ne fait que se durcir depuis son déclenchement il y'a plus de deux mois. Après avoir scellé les bureaux du directeur des affaires administratives et financières le 6 février 2017, le recteur a signé le 12 avril dernier une seconde décision portant suspension d'Emmanuel Banga Kollo comme Daaf de l'Université de Douala.

