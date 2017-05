Libye: Méditerranée - Nouveaux naufrages d'embarcations transportant des migrants au large de la Libye

Au moins 245 personnes ayant embarqué le week-end dernier en Afrique du Nord pour tenter de rejoindre l'Europe en traversant la mer Méditerranée sont portées disparues, a indiqué mardi le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Chaque jour ou presque, le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) tiennent la chronique des drames en Méditerranée. Ces dernières 24 heures n'ont pas échappé à la règle.

« Nous avons reçu des informations alarmantes concernant les deux tout derniers naufrages en Méditerranée centrale », a déclaré une porte-parole du HCR, Cécile Pouilly, lors d'un point de presse ce mardi à Genève.

Mme Pouilly a indiqué qu'un premier naufrage est survenu vendredi soir lorsqu'un canot pneumatique a sombré après quelques heures de navigation avec 132 personnes à son bord.

Environ 50 d'entre elles ont été secourues et débarquées dimanche à Pozzallo, en Sicile. Les 82 autres personnes sont portées disparues ou présumées décédées.

Un second naufrage a eu lieu dimanche au large de la Libye. Selon l'ONG partenaire de l'ONU, International Medical Corps, une femme et six hommes ont été secourus par les garde-côtes libyens. 163 personnes sont portées disparues ou présumées décédées suite à cette tragédie.

Avec ces deux derniers naufrages, le HCR estime à plus de 1.300 le nombre total de personnes présumées décédées ou portées disparues lors de tentatives de traversée de la Méditerranée de l'Afrique du Nord vers l'Italie depuis le début de cette année.

Le weekend dernier, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a indiqué que le taux de mortalité sur la route maritime entre la Libye et l'Italie est d'un mort pour 35 passagers.

« Comme l'a souligné le chef du HCR, Filippo Grandi, dimanche, les opérations de secours en mer, y compris par les garde-côtes italiens, en coordination avec Frontex, et par les ONG doivent être une priorité absolue pour tous », a souligné la porte-parole du HCR.

Depuis le début de l'année 2017, plus de 43.000 migrants et demandeurs d'asile sont arrivés en Italie via l'itinéraire maritime de la Méditerranée centrale.

Dimanche dernier, les chiffres communiqués par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés faisaient état de 6.600 personnes sauvées par des navires de secours entre vendredi et dimanche.

Dans ce contexte, le HCR a une fois de plus appelé les pays européens à ouvrir des routes légales pour les migrants en provenance d'Afrique, seule manière, selon l'agence, de leur épargner un passage risqué par la Méditerranée.

« Il est également urgent de répondre aux causes profondes qui poussent les gens à partir, et de proposer aux personnes ayant besoin d'une protection internationale des alternatives réalistes à ces traversées dangereuses, et notamment des moyens accessibles et sûrs pour rejoindre l'Europe, qu'il s'agisse de regroupement familial, de relocalisation ou de réinstallation », a conclu Mme Pouilly.