L'exigence de la libération d'Eugène Diomi Ndongala et conséquemment l'annulation de sa condamnation, c'est le plaidoyer fait par Me Georges Kapiamba et le sénateur Jacques Ndjoli.

Les deux s'en tiennent dans cette démarche à l'application de la décision du comité des droits de l'homme des Nations-Unies (Codho), prise depuis le 16 novembre 2016. Une décision ignorée, depuis il y a six mois, par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et pour pousser à son application, Me Georges Kapiamba appelle à l'action tous les Congolais du fait que la RDC a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

« En dehors de la libération et l'indemnisation de Diomi, le gouvernement congolais doit impérativement prendre des mesures urgentes pour que des violations de droits de l'homme à l'instar de celles subies par le président national de la DC ne se reproduisent plus », a déclaré le président de l'association congolaise pour l'action à la justice (ACAJ).

Pour sa part, Jacques Ndjoli, sénateur, voit très mal le fait que la RDC ne mette en exécution la décision du Codho du 16 novembre 2016. « Au regard entre autres de l'article 60 de la Constitution, le respect des droits de l'homme s'impose à toute personne », a-t-il soutenu avant de faire remarquer que le cas Diomi cacherait d'autres situations analogues dont sont victimes de nombreux anonymes.

Témoignage de Patrizia Diomi

L'épouse de Diomi, Patrizia Diomi, a de son côté relaté le calvaire subi par son mari depuis qu'il s'est engagé à faire triompher la vérité des urnes au lendemain des élections controversées de 2011. « Nous avons subi de lourds préjudices, tant sur le plan moral que matériel », s'est-elle indigné.

Selon elle, la démarche des détracteurs de son mari est claire : c'est de réduire Diomi Ndongala au silence et mettre un terme à son combat. Voilà qui explique le déni de soins médicaux dont est victime son mari, a-t-elle ajouté. « En dehors de menaces de sa famille, Diomi est aussi victime d'une insécurité juridique, ce qui est une persécution de trop », regrette Patrizia Diomi visiblement déterminée à œuvrer pour obtenir l'exécution de la décision du Comité des droits de l'homme des Nations-Unies.