Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - « L'interdiction faite aux compagnies aériennes d'embarquer la dépouille de Tshisekedi est fausse »

Après vérification, l'interdiction faite aux compagnies aériennes d'embarquer le corps du président Étienne Tshisekedi est fausse. Cette précision a été donnée par Félix Tshisekedi, fils du défunt et président du Rassemblement.

Plus de peur que de mal. Il n'existe pas une interdiction faite aux compagnies aériennes internationales d'embarquer, pour rapatriement à Kinshasa, la dépouille du sphinx de Limete, décédé à Bruxelles le 1er février dernier.

La rumeur courait depuis plusieurs heures, suscitant des réactions dans tous les sens. C'est finalement le fils du disparu, Félix Tshisekedi, qui calme les esprits.

Il a réagi via son compte tweeter en ces termes : « Après vérification, l'interdiction faite aux compagnies aériennes d'embarquer le corps du président Étienne Tshisekedi est fausse ».

La réaction du président du Rassemblement va de pair avec celle faite quelques heures avant par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabund.

Ce dernier, joint au téléphone par Le Potentiel, s'est abstenu à tout commentaire sur la rumeur, tout en promettant de ne réagir qu'en cas d'une décision formelle prise par les autorités congolaises.

Entre-temps, l'Udps, la famille Tshisekedi et les pouvoirs publics ne se sont pas encore accordés sur le lieu d'inhumation de l'ancien Premier ministre Étienne Tshisekedi.

C'est sans l'aval de l'hôtel de ville que les travaux de construction du Mausolée où devra reposer - au choix de l'Udps -, Étienne Tshisekedi, ont commencé au siège de ce principal parti d'opposition, situé à la 11ème rue du quartier résidentiel dans la commune de Limete.

Jusqu'hier lundi 8 mai, le secrétaire national en charge de la Communication et porte-parole de l'Udps, Augustin Kabuya, rassurait sur la poursuite des travaux. Et ce dernier a indiqué que la récente rencontre entre l'Udps et le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a porté que sur la confirmation du rapatriement.

En attendant le prochain rendez-vous entre les deux parties, la Majorité présidentielle, la famille politique dans laquelle appartient le gouverneur Kimbuta, a donné de la voix en exprimant sa préoccupation sur la préservation de l'ordre public et de la paix dans la capitale. La MP rejette ainsi l'exigence de l'Udps de vouloir enterrer Étienne Tshisekedi au siège du parti à Limete.

« Nous estimons qu'il appartient à l'État de fixer le lieu d'inhumation suivant la législation sur les sépultures et funérailles qui date de l'époque coloniale (1914, 1919 et 1957). Bien plus, les obsèques du président Tshisekedi ne doivent pas constituer une occasion d'orchestrer des troubles dans la ville.

Nous voulons de l'ordre, nous voulons la paix. Il est donc clair que l'enterrer au siège du parti à Limete violerait les dispositions en matière des funérailles et sépultures qui imposent l'éloignement des cimetières à environ cinquante mètres des habitations », avait indiqué un des communicateurs de la MP au sortir d'une réunion consacrée à ce sujet.