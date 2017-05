Afrique Centrale: Pretoria et Luanda, chainon manquant dans l'offensive diplomatique de Kinshasa

Kinshasa s'est lancé dans une vaste campagne diplomatique pour élargir le cercle de ses alliés face à l'Occident qui multiplie des menaces en vue de la tenue le plus rapidement possible des élections.

Outre la Chine, partenaire privilégié de Kinshasa, activement associé à côté du régime depuis le lancement en 2006 de « Cinq chantiers de la République », Kinshasa fait également des yeux doux à la Russie.

En Afrique, c'est vers l'Egypte que la RDC s'est tournée en priorité. Joseph Kabila a d'ailleurs fait le déplacement de la capitale égyptienne, le Caire, pour solliciter le soutien du pays des Pharaons contre la grande fougue occidentale. Dans la région des Grands Lacs, le Gabon, le Rwanda, l'Ouganda et l'infréquentable voisin burundais ont également figuré dans l'agenda des émissaires de Joseph Kabila. Auparavant, les émissaires de Joseph Kabila avaient traversé le Pool Malebo à la rencontre de Denis Sassou Ngueso du Congo/Brazzaville.

Pour le moment, Pretoria et Luanda ne sont pas encore à l'ordre du jour. Pourtant, entre la RDC et l'Afrique du Sud de Jacob Zuma, c'est le grand amour, maintes fois matérialisé par divers accords de coopération. Dans ces conditions, on voit très mal Kinshasa mener une offensive diplomatique dans la région et le continent sans impliquer Pretoria. Il y a cependant un bémol. En Afrique du Sud, le président Zuma, qui n'a pas de chance d'obtenir l'investiture de son parti, l'ANC, à la prochaine présidentielle, passe des moments très difficiles. Acculé, Zuma a évité in extremis la guillotine. Il a échappé de justesse d'une destitution. Aussi bien dans l'ANC que dans son pays, Zuma est en mauvaise posture. Ce n'est donc pas le moment pour lui de voler au secours de son allié traditionnel, Joseph Kabila. Kinshasa n'ignore pas la triste réalité. Aussi cherche-t-il à nouer d'autres alliances.

Mais, dans la région de l'Afrique centrale, il y a le voisin du Sud, l'Angola, qui passe pour partenaire incontournable. Or, entre Kinshasa et Luanda, les rapports ne sont plus au beau fixe. Mécontent des traitements infligés aux manifestants de 2016, Luanda n'a pas caché son dépit en mettant fin à la coopération militaire avec la RDC. Tout récemment, Luanda a multiplié sa présence militaire à la frontière avec la RDC. Face à Luanda, Kinshasa a l'habitude d'afficher le profil bas - question de ne pas irriter le puissant voisin angolais. Puissance militaire et économique de la région, Luanda pèse lourd. Mais, entre les deux pays, c'est presque le froid glacial. Pour le moment, les émissaires du chef de l'Etat n'ont pas repris Luanda dans leur calendrier. On se trouverait encore au stade d'harmonisation.

Tout compte fait, Pretoria et Luanda sont les deux capitales qui manquent dans l'offensive diplomatique que mène le chef de l'Etat. C'est le chainon manquant. Et c'est peut-être sur ces deux axes, à savoir Pretoria et Luanda, que se dessinera l'avenir de la RDC. Il ne faut pas oublier qu'en 1998, c'est grâce à l'intervention musclée de Luanda que le pouvoir Kinshasa n'a pas vacillé. C'est la preuve que celui qui aura à Kinshasa le soutien de Luanda a plus de chance de gagner la RDC.