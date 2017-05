Congo-Kinshasa: Play-offs - Drapelets volés, DCMP et Renaissance n'ont pas joué

Chose étonnante, un supporter non encore identifié débarque sur la pelouse et retire trois drapelets se trouvant au coin de corner. Un scenario qui n'a pas plu aux nombreux supporters qui ont effectué le déplacement du stade des Martyrs pour vivre en live le spectacle. Pendant quarante cinq minutes, aucune solution n'a été trouvée. Par conséquent, les officiels étaient dans l'impossibilité de faire jouer le match sans les drapelets, qui indiquent la délimitation du terrain.

Le scenario paraît anormal et inconcevable dans l'entendement de l'opinion sportive congolaise. Comme d'habitude, les deux équipes sont descendues sur l'aire de jeu pour les séances des échauffements d'avant match. Pendant ce temps, tout était en place et que le match pouvait se dérouler dans la quiétude la plus totale.

