Afrique: Parlement panafricain - Nouveau plaidoyer pour une chambre législative

Le voeu a été émis par Roger Nkodo Dang lundi dernier à l'ouverture des travaux de la 4e session ordinaire de cette instance de l'Union africaine.

La séance d'ouverture de la 4e session ordinaire de la 4e législature du Parlement panafricain (PAP) dans la salle des plénières Idriss Ndélé Moussa hier lundi, se voulait essentiellement protocolaire. Pour cela, pas moins d'une dizaine d'allocutions ont ponctué les travaux qui, comme l'a souligné le président de l'instance, Roger Nkodo Dang, se tiennent dans un cadre où la sécurité des membres fait l'objet d'une attention particulière de la part du pays hôte, après les désagréments subis par ceux-ci par le passé. Occasion pour lui de dire sa gratitude aux plus hautes autorités sud-africaines, en tête desquelles le président Jacob Zuma, pour toutes les mesures prises en vue de faciliter le travail des parlementaires venus de tout le continent.

S'agissant des allocutions, il faut signaler celles des deux invités d'honneur à ces travaux. Le PAP a ainsi accueilli pour cette ouverture, les présidents du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré et son homologue du Malawi, le Pr. Arthur P. Mutharika. Les deux chefs d'Etat ont adressé des messages de solidarité aux parlementaires qui doivent, entre autres, procéder dans les prochains jours, à l'examen du budget de l'Union africaine (UA), de même qu'ils vont avoir à écouter la situation générale du continent qui va être présentée par le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat.

S'adressant à ses collègues à l'ouverture des travaux dont le thème est : « Tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », Roger Nkodo Dang a souligné le contexte dans lequel se tient cette session. Trois faits majeurs sont ainsi à retenir : les effets néfastes de la crise économique mondiale qui frappent les populations, les atrocités du terrorisme dont les pays du Sahel, du Lac Tchad et de l'Afrique de l'Est sont victimes et les crises politiques internes dans certains Etats. Pour le président du PAP, la population du continent est en majorité jeune, et de ce fait, « vulnérable du fait de la pauvreté et de l'inadéquation entre la formation qu'elle reçoit et ses réels besoins ».

Ce qui l'expose à des fléaux comme le terrorisme et la migration. Empruntant à une maxime chère au président Paul Biya, il a indiqué qu' « aux multiples défis qui se posent à notre continent, il faut une réponse globale, car aucun pays ne peut faire face tout seul à ces défis ». Il est donc temps, selon lui, que l'on donne au PAP les moyens d'exercer ses prérogatives législatives, afin de lui permettre de mieux accompagner les Etats. Attendu également ici, le rapport d'activités qui sera présenté par Roger Nkodo Dang.