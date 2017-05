Algérie: Séminaire international sur "la criminalité transfrontalière et son impact sur la sécurité publique" à Alger

Les questions relatives à la migration clandestine, au trafic d’armes et au trafic de stupéfiants et leur impact sur la sécurité publique sont à l'ordre du jour du séminaire international sur "la criminalité transfrontalière et son impact sur la sécurité publique", qu'organise, à Alger à partir de mardi, le ministère de la Défense nationale représenté par le Commandement de la Gendarmerie nationale.

Le séminaire, étalé sur deux jours et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action des activités de coopération militaire de l’Initiative "5+5 Défense" pour l’exercice 2017, adopté par les ministres de la Défense des pays membres de l’Initiative, se déroule en présence des experts des pays membres de l’Initiative.

S'exprimant au nom du Général de Corps d’Armée, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Général-major Menad Nouba, qui a présidé les travaux de ce séminaire, a relevé dans une allocution l'importance de cette rencontre.

"L’organisation de ce séminaire international portant sur un sujet qui devient plus complexe que jamais et qui figure dans les agendas sécuritaires des gouvernements et des services de sécurité à travers le monde, n’est qu’une preuve de la volonté commune des pays membres de cette initiative pour développer la coopération internationale dans les domaines liés à la sécurité et la défense, notamment à travers une compréhension élargie en matière de sécurité afin de débattre les différents aspects afférant à la prévention et la lutte contre le crime transfrontalier, sous toutes ses formes, et son impact sur la sécurité publique", a-t-il déclaré.

Les participants traiteront notamment de l’impact des trois formes criminelles qui centralisent l’intérêt commun des pays membres de l’Initiative, sur la sécurité publique, à savoir la migration clandestine, le trafic d’armes et le trafic de stupéfiants, et ce, à travers l’examen des thématiques concernant les dispositifs règlementaires et opérationnels, l’entraide entre les Etats membres de l’Initiative et les politiques de prévention et de lutte.

Ce séminaire se veut une occasion pour réunir les professionnels, les experts et les chercheurs, afin d’appréhender, dans un espace étendu de débats, les enjeux de la criminalité transfrontalière et son impact sur la sécurité publique.

Il constitue également un espace de partage des expertises et des bonnes pratiques, entre les pays membres de l’Initiative 5+5 Défense, à l’effet de développer et de consolider leurs capacités communes en matière de prévention et de lutte contre ce type de criminalité et, au demeurant, tracer des perspectives de recherche dans des sujets d’intérêt commun.