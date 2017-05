Sénégal: Gestion du foncier - Des communes lancent une Charte de bonne gouvernance

A cet effet, elle érige en règle de conduite la concertation dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation des décisions foncières. Elle est un outil au service d'objectifs qui visent la promotion des pratiques de participation citoyenne à la gestion du foncier, en mettant en place des valeurs, des principes et des règles dans une démarche consensuelle de gouvernance foncière. Elle sert de tableau de bord à l'ensemble des parties prenantes de la gestion foncière.

Selon un communiqué, à Gade Escale dans la région de Diourbel, la commission domaniale a été élargie aux acteurs de la société civile locale. Après une phase expérimentale de mise en place de Charte locale en 2013 dans la commune Fass Ngom situé dans l'arrondissement de Rao région de Saint Louis, et dont les populations ont loué son apport considérable dans la gestion des questions liées à la gouvernance foncière dans cette commune, le Conseil Des Organisations Non Gouvernementales d'Appui Au Développement (CONGAD) démultiplie cette expérience en appuyant les communes de Warkhokh, Fissel et Gade Escale par un renforcement des capacités des acteurs sur les directives volontaires, sur le foncier et le lancement du processus d'élaboration de charte locale foncière.

Pour une gestion concertée et transparence du foncier dans leurs localités, les communes Warkhokh dans le département de Linguère, Fissel dans région de Thiès lancent un processus d'élaboration et d'adoption de Chartes locales de gouvernance foncière.

