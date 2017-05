Congo-Brazzaville: Transport maritime - Le port de Pointe-Noire peut traiter 1,5 million de conteneurs chaque année

«Tout fonctionne à merveille, ce qui a permis de réduire le temps de passage. Aujourd'hui, un conteneur qui arrive à Pointe-Noire est déchargé du navire et livré chez le client en dix jours contre trente auparavant. Cela a permis de réduire le coût et la durée de passage portuaire», dit-il.

Conclu en 2009 avec la partie congolaise, l'accord relatif à la concession du terminal à conteneurs du PAPN prévoyait l'extension et la modernisation des quais avec l'installation des portiques, l'amélioration des réseaux d'eau et d'électricité, ainsi que d'autres travaux connexes.

«Nous allons poursuivre nos engagements. Il est prévu dans nos investissements d'augmenter le nombre de portiques lorsque les volumes vont progresser. Aujourd'hui, on a quasiment atteint nos objectifs d'investissements. La concession a déjà fait 7 ans sur 27 ans. On va continuer à opérer et à accompagner le pays dans la diversification de son économie», confie Pierre Bellerose, directeur régional de Bolloré pour les deux Congo.

