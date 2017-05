Congo-Brazzaville: Championnat national Ligue 2 - Le programme de la 6e journée de la zone A pourrait être modifié

Ce n'est pas encore officiel. Mais avec la reprise du championnat national d'élite direct Ligue 1, le programme de la 6e journée de la Ligue 2 zone A connaîtra à coup sûr des modifications. Plusieurs de ses matches prévus les 12 et 13 et 14 mai au stade Alphonse-Massamba-Débat seront décalés.

Dans la conception de son calendrier, la commission ad hoc d'organisation des compétitions nationales prend le soin de préciser aux équipes que son calendrier peut subir d'éventuelles modifications. Cela pourrait être le cas pour les matches comptant pour la 6e journée du championnat national Ligue 2. Ceux du jeudi 11 mai, notamment Mystère-Cara de Djambala et Flamengo-AS Ntsiemba, au stade Alphonse-Massamba-Débat peuvent se jouer. Mais ceux programmés le lendemain seront certainement décalés de quelques jours, en raison des rencontres FC Kondzo-ASK et Interclub-Saint-Michel de Ouenzé, marquant le début de la phase retour de la Ligue 1.

Le Samedi, la 18e journée de la Ligue 1 se poursuivra à Massamba-Débat avec Tongo FC - FC Nathaly's avant Cara-Jeunesse sportive de Poto-Poto. Ce sera aussi le cas dimanche quand l'Etoile du Congo affrontera d'abord la Jeunesse sportive de Talangaï puis en deuxième explication Diables noirs sera aux prises à Patronage Sainte-Anne. Un week-end de Ligue 1 chargé qui aura des répercussions sur le programme de la Ligue 2, d'autant plus qu'il empêchera tout simplement les équipes de la Ligue 2 programmés les vendredi jusqu'à dimanche de se produire au stade Alphonse-Massamba-Débat.

Entre temps, la compétition avance bien dans sa 5e journée. Le lundi, le Red star a dominé au stade Alphonse-Massamba-Débat, Cara de Djambala (2-0). En deuxième explication RCB et TP Mystère ont fait jeu égal (0-0). Le dimanche sur les mêmes installations, Flamengo a eu raison de l'Etoile de Talas (3-0). A Ouesso, l'Etoile de la localité et AC Léopards de Makotipoko se sont neutralisés (2-2). Cette 5e journée va s'achever le mercredi.

En dehors de la 4e journée dont les matches Etoile de Talas-Aigles sport, TP Mystère-AC Léopards de Makotipoko, BNG-Ayandza sport et Ajax de Ouenzé-CESD ont été reportés, tous les matches programmés se disputent selon le calendrier établi. Pour le compte de la 4e journée, Yaba sport et Etoile de Ouesso ont fait jeu égal (1-1). AS Ntsiemba a écrasé CSI Mbamou (4-0). Cara de Djambala et Flamengo se sont neutralisés (0-0). Red star s'est incliné devant le FC Racine (1-3) puis le Réal Impact a eu raison de RCB (1-0).

Lors de la 3e journée, Yaba sport a été surpris par AC Léopards de Makotipoko (2-3). Etoile de Talas a pris le meilleur sur Etoile de Ouesso (2-0). CSI Mbamou l'a emporté devant RCB (1-0). BNG et Flamengo ont fait jeu égal (1-0). Cara de Djambala a infligé une défaite à l'AS Ntsiemba (1-0). Le FC Racine a écrasé Aigles sport (4-0). TP Mystère a pris le meilleur sur Ayandza sport (3-0). Red star a dominé le CESD sur le score identique puis Ajax de Ouenzé s'est incliné devant le Real Impact (0-1).

Dans le cadre de la 2e journée, Flamengo a pris le meilleur sur Red star (1-0). TP Mystère s'est incliné face à Yaba sport (0-1). Le CSI Mbamou a pris le meilleur sur Etoile de Ouesso (2-1). Réal Impact s'est incliné devant AC Léopards de Makotipoko (2-3). Cara de Djambala et Aigles sport se sont neutralisés 0-0. Match nul également mais de (3-3) entre AS Ntsiemba et Ajax de Ouenzé. BNG et Etoile du Congo se sont quittés dos à dos (0-0 )puis le CEDS a battu Ayandza sport (3-2). Le match FC Racine et RCB est à rejouer.

Lors de la première journée, le TP Mystère a battu Flamengo (1-0), l'Etoile de Talas et l' AC Léopards de Makotipoko ont fait jeu égal (0-0). Le Red stad s'est incliné face au Réal Impact (1-3).Yaba sport a dominé Ayandza sport (2-0). Ajax de Ouenzé a corrigé CSI Mbamou (3-0). Le Centre d'études et sport la Djiri et le FC Racine ont fait un match nul (1-1) tout comme Cara de Djambala accroché par RCB (2-2). L'Etoile de Ouesso a pris le meilleur sur Aigles sport (4-3).