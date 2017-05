Sénégal: Samba Farba Diew du mouvement des 'non-alignés' - «La députation doit partir d'un choix collectif, sinon...»

Samba Farba Diew, l'opérateur économique, initiateur de la rencontre, se plaindra d'avoir vu sa demande d'autorisation du meeting refusée par l'autorité administrative. « Nous avons malgré les blocages réussi à rassembler des milliers de personnes dans une propriété privée. Cela traduit notre engagement pour le président de la République. Nous demandons l'unité et la fin des clivages et des positionnements », clame-t-il.

L'engagement des acteurs de développement, tout comme celui des responsables politiciens, reste tout de même assujetti à quelques dispositions. Comme quoi, « la députation doit partir d'un choix collectif et démocratique ». « Nous exigeons notre implication à tous les niveaux du processus des investitures, sinon, nous prendrons nos responsabilité », ont déclaré, Mamadou Elimane Kane et Souleymane Barka Ba...

En l'occurrence, les différents enjeux que représentent les élections législatives et le choix des deux représentants du département. Sur ce chapitre, les orateurs, afficheront leur volonté et leur engagement d'accorder au président de la République une majorité confortable à l'Assemblée nationale. « Nous ferons de sorte qu'il n'y ait aucune cohabitation à l'Assemblée nationale, Macky Sall doit avoir une majorité écrasante pour bien mener normalement sa politique de développement », laissent entendre Ibrahima Agne et Amar Ly.

