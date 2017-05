Sénégal: Sédhiou - Saisie de 116 sacs de riz supposé être fabriqué à partir de plastique

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Sédhiou et ceux de la brigade régionale d'hygiène ont procédé hier, lundi 8 mai, à la saisie de 116 sacs de riz importé de Taïwan et supposé être fabriqué à partir de constituants plastiques. Ce riz est conditionné dans des sacs de 50 kilogrammes portant la mention Momi brisures parfumée et immatriculé CIC.

Une opération combinée entre les forces de la gendarmerie et les agents d'hygiène de Sédhiou a permis de mettre hors des circuits du commerce 116 sacs de riz supposé être fabriqué à partir de produits plastiques. La saisie est à titre conservatoire, en attendant la confirmation ou non du délit par les experts en la matière. Mais déjà, l'inquiétude gagne les consommateurs dont certains ont trouvé l'appétit avec ce produit mais sans vraiment le savoir.

