L'épouse du maire de Ziguinchor, Aminata Gassama s'est présentée hier, lundi 8 mai, à la Commission d'instruction près la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei). Après plus de 2 tours d'horloge (de 11h à 13h), face au juge Cheikh Ahmed Tidiane Bèye et son équipe, elle en est sortie à bord d'un taxi, sans piper mot.

Les journalistes reporters partis hier, lundi 8 mai, pour couvrir l'audition de l'épouse du maire de Ziguinchor, Aminata Gassama, par la Commission d'instruction près la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei) sont restés sur leur faim. Aucune information n'a échappé des locaux de la Crei.

En effet, après plus de 2 tours d'horloge d'audition face au juge Cheikh Ahmed Tidiane Bèye et son équipe, l'épouse d'Abdoulaye Baldé est sortie sans s'adresser à la presse. Pour échapper à la vigilance des journalistes, Aminata Gassama s'est engouffrée dans un taxi, avec 3 de ses proches. Au niveau de la porte, la tentative des reporters d'en savoir un peu plus, à sa sortie d'audition, n'a pas porté de fruits. Le taximan a démarré en trombe, sur injonction d'un des proches de la dame.

Comme s'ils s'étaient passés le mot, les conseils d'Aminata Gassama ont refusé d'épiloguer sur le contenu du «face à face» avec le juge de la Commission d'instruction près la Crei. Toutes nos tentatives d'entrer en contact avec l'un de ses conseils, en l'occurrence Me Demba Ciré Bathily, présent à l'audition, sont restées vaines. Le téléphone de la robe noire sonnait dans le vide.

Pour rappel, Aminata Gassama a été convoquée par la commission d'instruction près la Crei, avant son époux, Abdoulaye Baldé qui le sera jeudi prochain, pour être ré-auditionné, suite au dépôt du rapport de l'expert. L'édile de Ziguinchor a été inculpé en 2014, par ladite commission pour enrichissement illicite et corruption, sur un montant de 5 milliards de francs Cfa.

Son épouse, Aminata Gassama est poursuivie pour le délit de recel portant sur le même montant. Le leader de l'Union centriste du Sénégal (Ucs) a toujours réfuté les accusations portées en son encontre et trouve exagéré le montant évoqué par le Procureur spécial. Plus chanceux que Karim Wade, Abdoulaye Baldé n'a jamais été placé sous mandat de dépôt, même s'il a été sous contrôle judiciaire pendant un bon moment. Tous les regards restent, en tout cas, braquer vers la suite à réserver à cette nouvelle audition, si l'on sait que le rapprochement entre le chef de l'Etat, Macky Sall et le patron de l'Ucs, Abdoulaye Baldé, est sur toutes les lèvres.

La relance des auditions de la Crei à la veille des législatives fait d'ailleurs débat au niveau de la sphère politique (voir par ailleurs).