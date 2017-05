Sénégal: Jeunesse républicaine de Rufisque - Des dissidents s'organisent

Des dissidents lancent « LE COLLEGE DES JEUNES LEADERS DU DEPARTEMENT DE RUFISQUE » et remettent en cause les autorités de Souleymane Ndoye et d'Oumar Gueye. Les jeunes républiaines sont désormais divisées en deux camps dans le département de Rufisque. Une tendance proche d'Homère Seck a pris ses distances et lance sur les fonts baptismaux « Le college des jeunes leaders du département de Rufisque ». Ils ont dénoncé la proposition d'investiture de Soueymane Ndoye et contesté le leadership d'Oumar Guèye. Ils ont tenu une assemblée générale samedi à la permanence de l'APR tendance Homère Seck.

Les déchirures ne sont pas l'apanage des adultes au sein de la formation des Républicains de Rufisque. Une des tendances de la Convergence des jeunesses républicaines, favorables au beau-père du président de la République est montée au créneau ce week-end pour refuser l'investiture annoncée du député Souleymane Ndoye et contester le leadership du ministre Oumar Guèye sur le département.

Cette tendance qui se fait appeler « Collège des jeunes leaders de Rufisque » a indiqué, au cours de son assemblée générale tenue Samedi dernier, reconnaître AbdourahmaneSeck Homère comme son leader. Elle a par ailleurs tiré à boulets rouges sur la Convergence de la jeunesse républicaine.

IL a été aussi déploré l'image peu reluisante qu'offre la COJER avec les nombreuses batailles rangées et autres querelles qui la traversent. Selon Pape NdiambéNdione, « aujourd'hui, la Cojer n'inspire pas confiance et ne renvoie pas l'image du président de la République ».

A en croire le coordonnateur du collège des jeunes leaders, depuis quelques temps, la structure dirigée par Thérèse Faye est en train d'être détournée de sa vocation. « La Cojer d'aujourd'hui n'est pas celle que nous connaissions il y a plus d'une année. C'est une Cojer de violence, une Cojer d'invectives et d'insultes », estime-t-il.

C'est pourquoi, avec ses compagnons ils disent prendre leurs distances par rapport à cette structure qu'est la Cojer. Et 'indiquer : « Nous nous détachons de cette image pour aujourd'hui parler avec les jeunes qui incarnent le leadership, ce leadership que demande le président à travers le plan Sénégal émergent ».

Sur leur lancée, ils annoncent la création d'un nouveau concept appelé « les volontaires de Macky ». Car, font-ils savoir : « nous n'avons d'autres leaders que le président MackySall. L'urgence aujourd'hui chez les jeunes est d'aller travailler avec les personnes détentrices de base et qui travaillent pour l'émergence du Sénégal et du département de Rufisque ».

LES JEUNES REJETTENT L'INVESTITURE DE SOULEYMANE NDOYE...

Poursuivant leur logique, ces jeunes joignent leurs voix à celles de leurs aînés cadres et contestent l'investiture du député Souleymane Ndoye comme tête de liste du département de Rufisque. C'est ce qu'ils ont fait comprendre lors de leur assemblée générale tenue devant le siège d'Abdourahmane Seck dit Homère.

« Aucun candidat n'est encore investi » ont -ils tonné prenant ainsi le contrepied des responsables de l'Ucar (Union des coordinations Apr de la ville de Rufisque) qui ont proposé de reconduire Souleymane Ndoye.

Selon Pape Ndiambé Ndione, la concertation doit primée dans pareil cas. « Les investitures se feront autour d'une table. Ce sont les leaders qui se réuniront autour d'une table pour dire qui sera le candidat du département.

Aujourd'hui, il est assez hasardeux de s'annoncer comme candidat de ce département », indique le coordonnateur du Collège des jeunes leaders. Avant d'indiquer que « les investitures se feront sur une base consensuelle.

Aujourd'hui, on a une liste unitaire de l'opposition qui nous menace. Ainsi, on est obligé d'aller vers l'unité et travailler ensemble si nous voulons une majorité incontestable aux prochaines échéances ».

... REMETTENT EN CAUSE LE LEADERSHIP DU MINISTRE OUMAR GUEYE

Le ministre Oumar Guèye en a eu pour son grade, ces jeunes estiment qu'il n'a pas le bon profil pour assurer la coordination du parti dans le département. Pour eux, le coordonnateur de l'Apr dans le département de Rufisque, doit avoir «un profil d'unificateur, un massificateur de ce parti ».

Tout en précisant que son mentor, Homère Seck « travaille à l'émergence des jeunes leaders. Il n'est demandeur d'aucun poste électif ». Cependant, Pape Ndiambé Ndione reste catégorique. « Depuis longtemps, nous l'avons dit, la coordination d'Oumar Gueye, nous ne la reconnaissons pas ».

Rappelant l'audience qu'avait accordée le président de la République aux responsables du département de Rufisque, le jeune apériste précise que « le président Macky a clairement dit qu'avec le doyen Homère Seck comme personne morale de ce parti, on arrivera à structurer ce parti. Jusqu'à présent, aucun acte n'a été posé par le ministre Oumar Gueye allant dans le sens de l'unification et de la consolidation des bases de l'Apr dans ce département de Rufisque ».