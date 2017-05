Ile Maurice: Tentative de meurtre - Focus sur les blessures infligées par Cangy

Ce procès s'est poursuivi ce matin, mardi 9 mai, avec les dépositions des témoins, dont les médecins qui avaient soigné la jeune fille. Le Dr Sohatee, qui avait donné les premiers soins aux urgences ainsi que le Dr Kumar, qui avait examiné la victime en clinique, se sont rejoints sur la gravité des blessures de Leena Caullychurn. En effet, selon eux, des six blessures, une seule était conséquente : celle à l'abdomen de la victime. Cette blessure avait aussi atteint le petit intestin, l'arme tranchante l'ayant incisé sur 5 à 10 millimètres. Cette perforation avait nécessité une intervention chirurgicale conduite par le Dr Ahmad Burtally, qui n'a pas pu témoigner car il n'habite plus à Maurice.

