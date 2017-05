Ile Maurice: Déchets à Calodyne - Une clinique de la capitale identifiée

Toute cette affaire a éclaté à la suite d'une descente des lieux à Calodyne, le vendredi 17 mars, des employés du ministère de la Santé et de l'Environnement. Cela après que des clichés d'appareils de dialyse usagés, des fioles remplies de sang et des sacs remplis de tubes débarrassés au beau milieu de la végétation ont circulé sur les réseaux sociaux. Ces fonctionnaires ont eux aussi pris des photos et effectué des prélèvements d'échantillons, pour chaque ministère. Le même jour une enquête a démarré au sein de ces deux ministères dans le but de remonter jusqu'aux responsables de cet acte d'incivisme et de pollution.

