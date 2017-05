Pour les diplomates sénégalais, ce rassemblement qui s'est déroulé dans le calme a eu l'aval des autorités allemandes et avait pour objet d'une part de protester contre l'envoi d'une mission humanitaire d'identification des demandeurs d'asiles présumés prévu 9 au 12 mai à Munich et d'autre part de s'insurger contre un supposé accord qui avait été signé entre l'Allemagne et le Sénégal pour la rapatriement de nos compatriotes en situation irrégulière.

En précisant que « le Sénégal n'a jamais signé d'accords de rapatriement ou de réadmission de Sénégalais ni avec l'Allemagne ni avec un autre pays d'accueil de migrants sénégalais», l'ambassade du Sénégal en Allemagne réaffirme le caractère humanitaire de la mission dépêchée à Munich et précise que « ce genre de mission est souvent organisée entre l'Allemagne et la plupart des pays africains de départ des migrants».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.