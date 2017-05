Afrique du Sud: L'Homo Naledi est bien plus jeune qu'on ne le pensait

D'ailleurs, la cave dans laquelle ont été découverts ces ossements et qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Johannesburg contient plus de 1 500 os appartenant à au moins 15 individus. C'est une découverte de taille. Il s'agit, en effet, du plus grand échantillon de fossiles hominidés jamais exhumés en Afrique.

Pour l'équipe du professeur Berger, ce squelette prend une tout autre dimension. Cela veut notamment dire que l'arbre généalogique humain est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, que plusieurs espèces vivaient en même temps dans la région suggérant qu'il y avait des possibilités d'échanges entre ces espèces et qu'il reste donc beaucoup à découvrir.

L'équipe du paléontologue américain Lee Berger, qui a découvert Homo Naledi, pensait qu'il pourrait avoir jusqu'à 1 million d'années parce qu'il a des caractéristiques très primitives : une stature et un cerveau de petite taille, des anches très primitives. Mais cette équipe était perplexe parce que ce squelette présente aussi des éléments modernes, comme des pieds de marcheur et des mains capables de tenir des outils.

