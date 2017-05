Cote d'Ivoire: Discussions entre les autorités et les démobilisés de Bouaké

Si le blocage du corridor sud de Bouaké s'est déroulé sans violences et conclu par ces négociations, des mouvements d'humeur de la part de quelques dizaines de démobilisés ont eu lieu également à Danané, Man, Katiola et Odienné.

Les représentants de la centaine de démobilisés se revendiquant de la cellule 39 de Bouaké ont exposé durant deux heures leurs doléances au secrétaire général de la préfecture de la ville. Une fois de plus, il s'agit pour les près de 6 800 démobilisés de Côte d'Ivoire d'obtenir des autorités leur réinsertion dans les différents corps de l'Etat, la prime de 12 millions de francs CFA déjà promise et partiellement versée aux 8 400 mutins de janvier dernier et l'obtention du grade de caporal.

