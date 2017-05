Angola: Lutte acharnée contre la pêche illégale au pays

Luanda — Le ministère des Pêches est engagé depuis des mois dans une lutte acharnée contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, afin d'avoir une flotte rentable adaptée aux ressources marines disponibles.

C'est ce qu'a déclaré mardi la ministre des Pêches, Victória de Barros Neto, en intervenant à la cérémonie d'ouverture de l'atelier régional de la Commission du Courant de Benguela.

Selon Victória de Barros Neto, ces dernières années, les politiques du Ministère visent à freiner l'exploitation et à améliorer le mode d'exploitation des ressources, en tenant compte de la réduction des ressources marines dans le monde entier attribuée à la surpêche.

En ce sens, elle a souligné que l'effet de ces stratégies dans la récupération des ressources n'avait pas souvent l'impact souhaité, car on ne tenait pas compte de la fonctionnalité de l'écosystème.

La ministre a noté que les changements climatiques et la pollution étaient de plus en plus un défi pour la durabilité des océans et des systèmes aquatiques, associés à l'incertitude économique et la concurrence accrue pour les ressources naturelles, ce qui constitue une menace pour tous.

« Pour la conservation et l'utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines, il doit y avoir changement de mentalité, puisque 89 pour cent de la vie sur la planète dépend des océans », a-t-elle conclu.