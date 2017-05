Gabon: GTFLEPS - Les femmes leaders et la journée mondiale de la liberté de la presse.

Les Femmes des médias de proximité ont été mises à l'honneur par le Groupe de Travail des Femmes Leaders pour la Paix et la Sécurité du Gabon (GTFLEPS-GABON) dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse. Etudiantes, lycéennes et collégiennes espèrent profiter de ces enseignements qui feront d'elles, les femmes leaders de demain.

Elle doit trouver des voies et moyens qui pourront permettre de continuer à éradiquer les conflits et promouvoir la paix sociale. C'est convaincu de la puissance des médias que la coordonatrice générale adjointe appelle les femmes à plus d'engagement.

« Ce n'est plus seulement l'affaire des hommes. Les femmes devront désormais s'employer à se mettre au travail et montrer de quoi elles sont capables » a-t-elle poursuivit, comme pour montrer combien les femmes sont utiles à la société.

