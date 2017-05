Sénégal: Signature de mémorandum de coopération entre l'AEME et l'ADEME, jeudi

En outre, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie lancera le programme d'aménagement de bâtiments bioclimatiques et bas carbone au Sénégal (SENABBBAC), renseigne la source.

Après l'ADEME, l'AEME signera une convention avec la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) mais aussi avec la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN HLM) et d'autres.

Dakar — Les directeurs généraux de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie du Sénégal (AEME) et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de la France (ADEME) procèderont, jeudi, à 15h 30, à l'hôtel Terrou Bi, à la signature de mémorandum de coopération, indique un communiqué parvenu à l'APS.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.