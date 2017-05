Afrique: Le futur de l'Europe s'envisage avec celui du continent africain

Dakar — Le futur de l'Europe ne peut s'envisager sans réfléchir à l'avenir de l'Afrique a soutenu, mardi à Dakar, la chargée d'Affaires à la Délégation de l'Union européenne (UE) au Sénégal, Karolina Stasiak, estimant que "les nombreux défis auxquels l'Europe est confronté aujourd'hui ne lui sont pas propres".

"Le futur de l'Europe ne peut s'envisager sans réfléchir à l'avenir de l'Afrique. L'Europe qui est un acteur global de premier plan doit continuer à renforcer ses relations avec tous ses partenaires et notamment africains", a-t-elle dit au cours d'une réception marquant la Journée de l'Europe.

Elle a relevé que de "nombreux défis auxquels le continent européen est confronté aujourd'hui ne lui sont pas propres. Il s'agit de défis globalisés que doivent également relever un grand nombre des partenaires de l'UE et notamment ses partenaires africains".

Mme Stasiak a ajouté que "les jeunes ne doivent pas être des victimes, ils doivent être porteurs d'espoir et de changements".

"Ce sont eux qui construiront le nouveau visage de l'Europe et du monde. C'est pour cette raison que la jeunesse est au cœur des débats sur le partenariat Afrique-UE en 2017", a-t-elle souligné, faisant remarquer que le prochain Sommet Afrique-UE prévu à Abidjan (Côte d'Ivoire) aura la jeunesse comme thématique centrale.

La Délégation de l'Union européenne au Sénégal a célébré la Journée de l'Europe qui marque la mise en place des mécanismes d'intégration économique et politique entre les Etats membres.

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de la France exhortait "les européens à mettre en place des mécanismes d'intégration économique et politique afin de rendre impossible la guerre entre eux et à promouvoir la paix, la démocratie et la prospérité en Europe et dans le monde", indique un communiqué transmis à l'APS.

Avec l'appui de la Banque européenne d'investissement, une réception s'est déroulée en présence de Me Sidiki Kaba, Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Les représentants du corps diplomatique et des institutions internationales, ainsi que des membres de l'administration, des institutions publiques, de la société civile et du secteur privé ont également assisté à la cérémonie.

Par ailleurs, une exposition intitulée "Ever Closer Union" proposée par l'Ambassade d'Italie et montrant les étapes principales et les fondements du projet d'intégration européenne a été présentée aux invités.