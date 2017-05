Sénégal: AIBD - Le terminal fret aura une capacité de 50 mille tonnes par an

Mauvaise nouvelle. En effet, la croissance en Afrique subsaharienne est tombée à son plus bas niveau… Plus »

A propos de la distance entre le terminal et l'aéroport, il a soutenu que c'est "l'une des plus petites [distances] aujourd'hui dans le monde".

M. Diouf s'exprimait à l'occasion de la visite des armateurs et autres professionnels de l'importation et de l'exportation, en collaboration avec la Direction des industries de transformation de la pêche du ministère de la Pêche et de l'Economie maritime (MPEM), dans cet espace qui leur est dédié.

"Les pouvoirs publics, très soucieux de la compétitivité dans le cadre de l'importation et de l'exportation, ont travaillé dans ce sens à l'AIDB. C'est pour cette raison, qu'il a été aménagé un espace fret de dernière génération pour une capacité de 50 mille tonnes de fret par an", a-t-il dit.

Dakar — Le nouvel aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIDB) sera doté d'un espace fret de "dernière génération", d'une capacité de cinquante mille tonnes par an, a annoncé lundi son chef du département logistique et transport, Cheikh Diouf.

