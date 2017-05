Congo-Kinshasa: Nouveau gouvernement - Tout bouge... pour que rien ne change

Alors, combien de temps va-t-il tenir ? Oui, combien de temps pourra-t-il tenir quand on sait que la précédente équipe, conduite, quant à elle, par un autre ex- de l'UDPS, Samy Badibanga, n'a pas dépassé le cap des 6 mois ?

D'ores et déjà sa mission essentielle, qui est d'organiser les élections promises d'ici la fin de l'année, est sérieusement compromise, car on ne voit pas comment en si peu de temps et, de surcroît, en l'absence d'un fichier électoral, Bruno Tshibala et les siens parviendront à la remplir.

Tout bouge donc pour que rien ne change au pays des Kabila et plus particulièrement dans ce gouvernement qui porte en lui-même les germes de son échec programmé, puisque la principale coalition de l'opposition, formée autour de l'UDPS de feu Etienne Tshisekedi, n'en est pas partie prenante.

Et quant à l'union nationale, elle en prend pour son grade, car une fois de plus la majorité présidentielle se taille la part du lion, jetant au passage quelques miettes à des opposants affamés, notamment les frondeurs du Rassemblement qui, en faisant leur entrée dans la salle du Conseil des ministres, engrangeront la rançon de leur trahison.

Ces portefeuilles-là restent et demeurent entre les mains des mêmes personnalités qui avaient été nommées lors du précédent remaniement, lequel avait eu lieu en décembre. Autant dire que ce nouveau gouvernement ne l'est que de nom.

Une fois nommé, il lui faudra un mois, rien que ça ! pour former son équipe. Une lenteur qui est sans doute symptomatique du malaise profond et persistant qui règne au sein de la classe politique congolaise.

On s'en souvient, la nomination du chef de ce nouveau gouvernement était intervenue après l'échec de la médiation engagée sous l'égide de la Conférence épiscopale du Congo, la Cenco, torpillée par Joseph Kabila pour s'imposer comme seul maître du jeu. Prétextant le manque de consensus entre opposition et majorité présidentielle sur la désignation d'un nouveau premier ministre, il était passé en force.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.