Congo-Kinshasa: Le Vice-gouverneur de Kasaï Central menace de « tuer » la famille d'un journaliste

Moi-même, je suivrais de près ton cas pour voir qui va intervenir. Tu me connais bien, je vais en finir avec ta radio. Nous nous battons jours et nuits pour mettre fin à la situation sécuritaire et toi, tu ne fais qu'envenimer la tension. Je pense qu'il faut que ta femme ou tes enfants meurent pour que tu comprennes ».

Pour JED, cette menace est trop explicite et trop grave, dans une province en proie à l'insécurité et où les journalistes risquent chaque jour leur vie, pour ne pas être prise au sérieux.

