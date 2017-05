Afrique: Le franc CFA, un handicap pour l'intégration africaine

Mauvaise nouvelle. En effet, la croissance en Afrique subsaharienne est tombée à son plus bas niveau… Plus »

"Les deux leviers les plus nocifs pour tuer le développement d'une économie sont l'autofinancement et la variation de la créance", ajoute-t-il, soulignant que "le problème, ce n'est pas la monnaie, mais sa gouvernance".

De nombreuses voix s'élèvent de plus en plus, dans les milieux intellectuels et au sein de la société civile, pour critiquer un système qualifié de "servitude monétaire".

"Le franc CFA ne favorise pas l'intégration économique et pousse à la fuite des capitaux dans la zone CFA", a-t-il dit, lors d'une conférence portant sur la création d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO, organisée par le groupe pour la prospective et le développement en Afrique (GPDA).

