Angola: L'urbanisme au pays requiert un nouveau débat

Nairobi — La Politique Nationale de Développement Urbain en Angola devrait être revue, eu égard au rapport entre le nombre d'habitants et le taux d'urbanisation, a estimé mardi à Nairobi la ministre angolaise d'Urbanisme et d'Habitat, Branca do Espírito Santo.

Dans un discours devant le Conseil de Gouvernance des UN-Habitat, qui se déroule du 08 au 12 mai dans la capitale kenyane, la ministre a souligné qu'au moins un tiers de la population angolaise, soit six million d'habitants, vivait dans la ville de Luanda avec un taux d'urbanisation à l'ordre de cinq pourcent.

Au total, a-t-elle poursuivi, la population angolaise est estimée actuellement à 26 millions d'habitants, dont 0,62 pourcent (16.153.987) résident en zones urbaines, et 38 pourcent (9.635.037) en zones rurales.

"Face à cette situation, il y a lieu d'adopter une nouvelle vision dans la discussion sur la stratégie de Politique Nationale de Développement Urbain, car la croissance de peuplement humain, à part les défis déjà énumérés, apporte aussi des opportunités qui contribuent à la croissance économique continuelle et inclusive", a-t-elle dit.

Elle a rappelé que le Gouvernement angolais avait mis en place un Programme National d'Urbanisme et d'Habitat (PNUH), qui continue à exhorter les Institutions publiques, les Agents privés et la Société en général à participer de manière active et durable à la matérialisation des politiques et des stratégies publiques d'Urbanisme et d'Habitat, étant donné que le développement urbain durable et habitation sont au centre d'Agenda du Développement National.