Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le président de la Commission et les autres commissaires prennent fonction

Garante du traité, elle veille au respect de l'application des principes et règles de la concurrence, prononce des sanctions le cas échéant. En outre, La Commission suit l'effectivité des actes pris par les organes de l'Union et veille à leur cohérence avec ceux des autres organisations investies de pouvoir normatif.

C'est un homme compétent qui a le profil de l'emploi. Notre commission est en de bonnes mains », a-t-il déclaré. Pour lui, l'UEMOA ne constitue plus 8 pays, mais est devenue une seule et même nation qui doit relever le défi de la solidarité.

Ainsi, le Pr Michel Filiga est désormais commissaire représentant le Burkina Faso. « La cérémonie a été courte, émouvante et excitante parce que c'est toujours le cas lorsqu'on a un devoir de service public au profit des concitoyens de l'Union » a commenté le président Boureima, au terme de la cérémonie. Pour lui, les commissaires vont exercer leurs missions dans la loyauté, la transparence et la redevabilité, comme l'a rappelé l'avocat général avant la prestation de serment.

L'audience solennelle de prestation de serment des commissaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a eu lieu, à la Cour de justice de l'Union à Ouagadougou, le 9 mai 2017. Le président de la commission, Abadallah Bouriema et les 7 autres commissaires ont ainsi reçu le feu vert pour exercer leurs fonctions.

