Afrique de l'Ouest: Le CILSS veut renforcer les échanges de produits agricoles et de bétail

Dakar — Le Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) travaille à renforcer le marché des échanges des produits agricoles et du bétail, en misant sur les opportunités commerciales et l'interaction entre les acteurs, a indiqué mardi le coordonnateur de son programme accès aux marché, Moussa Cissé.

M. Cissé s'adressait à la presse, en marge de l'édition 2017 de la Conférence régionale sur les opportunités d'échange de produits agricoles et agroalimentaires et du bétail dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest (CORPAO), ouverte mardi à Dakar.

"Il faut que les opérateurs puissent se connaître et que les uns et les autres saisissent les opportunités dans les autres pays, nouent des contacts et soient en connexion en temps opportun", a-t-il exhorté.

De plus, a-t-il ajouté, il faut que chaque acteur connaisse les opportunités qu'il peut trouver dans un autre pays de l'espace CILSS/CEDEAO.

"Ce sont des opportunités de ce genre que nous voulons faire connaître et promouvoir afin qu'elles soient connues et que ceux qui sont en charge de l'activité commerciale puissent le savoir", a-t-il précisé.

Parmi les mécanismes mis en place pour favoriser les échanges entre opérateurs économiques privés, il a cité les éditions tournantes de cette conférence, qui permettent aux filières importantes du commerce régional d'être présentes.

"La conférence permet aux acteur de se rencontrer, de se connaître et de saisir les opportunités existantes dans les différents pays", a expliqué M. Cissé, assurant que le volet échanges dans l'espace CILSS/CEDEAO se porte bien.

Axée sur le "rôle des centres d'arbitrage, de médiation et de conciliation et le recours à ces instruments par les opérateurs économiques privés", l'édition 2017 de la CORPAO prend fin jeudi, à Dakar.