Sud-Soudan: Plus d'un million d'enfants ont fui la violence croissante

communiqué de presse

New York — Plus d'un million d'enfants ont déjà fui le Soudan du Sud après plus de trois ans d'un conflit qui continue de ravager le pays, ont annoncé l'UNICEF et le HCR ce jour.

« Au Soudan du Sud, près d'un enfant sur cinq a été forcé de fuir son foyer, ce qui témoigne de l'horreur de ce conflit pour les plus vulnérables, » a déclaré Leila Pakkala, Directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe.

« Si l'on ajoute cela au fait que plus d'un million d'enfants sont également déplacés dans le pays, c'est l'avenir de toute une génération qui est menacé. »

Selon les derniers chiffres de l'ONU, les enfants représentent 62 pour cent de l'ensemble des réfugiés du Soudan du Sud. La plupart sont arrivés en Ouganda, au Kenya, en Éthiopie et au Soudan.

« Aucune autre crise ne me préoccupe davantage que celle frappant le Soudan du Sud, » s'inquiète Valentin Tapsoba, Directeur du Bureau du HCR pour l'Afrique.

« Il est très préoccupant de constater que les enfants réfugiés sont devenus le visage de cette situation d'urgence. Nous., toute la communauté humanitaire, avons un besoin urgent d'engagements fermes et durables pour être en mesure de leur venir en aide. »

Au Soudan du Sud, plus d'un millier d'enfants ont été tués ou blessés depuis l'éclatement du conflit en 2013 et l'on estime qu'environ 1,4 million d'enfants ont été déplacés à l'intérieur du pays.

Près des trois quarts des enfants du pays ne vont plus à l'école. C'est la plus forte proportion d'enfants déscolarisés dans le monde.

Les traumatismes psychologiques et physiques, la peur et le stress vécus par tant d'enfants ne sont qu'une partie du lourd tribut prélevé par cette crise.

Les enfants courent constamment d'être recrutés par des militaires et des groupes armés et, vu l'effondrement des structures sociales traditionnelles, ils sont aussi de plus en plus vulnérables à la violence, aux abus sexuels et à l'exploitation.

Plus de 75 000 enfants réfugiés en Ouganda, au Kenya et en Éthiopie ont passé les frontières du Soudan du Sud seuls ou après avoir été séparés de leur famille.

Les familles réfugiées fuyant vers les pays voisins en quête d'abri et de sécurité sont confrontée à une double catastrophe durant l'actuelle saison des pluies. La santé des enfants est menacée et les risques en matière de protection sont élevés du fait des abris de fortune.

Un soutien plus accru est nécessaire pour assurer à chaque famille un abri sûr, et apporter une aide humanitaire d'urgence y compris des vivres, de l'eau ainsi que des services de protection, d'éducation et de santé.

L'appel de fonds lancé par l'UNICEF pour répondre à la situation au Soudan du Sud et aux besoins essentiels des réfugiés sud-soudanais dans la région - d'un montant de 181 millions de dollars jusqu'à la fin de l'année - n'est actuellement financé qu'à hauteur de 52 pour cent.

Le personnel du HCR est en première ligne dans cette crise, allant à la rencontre des réfugiés sud-soudanais qu'ils viennent tout juste de traverser les frontières et leur fournissant une aide vitale.

Toutefois la pénurie chronique de financements en 2017 met en péril la fourniture de services essentiels. L'appel de fonds du HCR pour la situation au Soudan du Sud - d'un montant de 781,8 millions de dollars - n'est financé qu'à hauteur de 11 pour cent.