Sénégal: Plus de 4 milliards FCFA pour prévenir le risque de famine dans 6 départements

Toutefois, il a signalé une baisse de 5% de la production d'arachide par rapport à la campagne 2015. "Des situations comme ça conduisent à des alertes, de même que quand l'hivernage tarde à démarrer et que les pluies s'arrêtent un peu plus tôt", a-t-il analysé.

"Le Sénégal n'est pas en situation de famine. Il est vrai qu'il y a eu du retard dans l'hivernage et quelques petites appréhensions et il y a des zones de vulnérabilité. Il s'agit des départements de Bambey, Malème Hodar, Matam, Kanel, Koudiry et Tambacounda", a-t-il dit.

Dakar — Le gouvernement sénégalais va débloquer plus de quatre milliards de francs CFA en vue de prévenir la famine dans six départements du Sénégal en situation de vulnérabilité, a annoncé, mardi à Dakar, le porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye.

