Maroc: Fortunes diverses pour les clubs de la division Excellence de basketball

Organisée en collaboration avec la Fédération Royale marocaine de basketball et la Ligue du centre, cette compétition se déroulera dans les salles Abderrahmane Bouanane et Stade Marocain de Rabat.

Il convient de signaler en dernier lieu les agissements antisportifs des présidents du MAS et du CRA lors de la rencontre qui a mis aux prises ces deux formations mercredi dernier dans la salle 11 Janvier à Fès. Cette affaire, portant un sacré coup à l'image de la discipline, s'est achevée par une plainte déposée au commissariat pour coups et blessures de la part du président du MAS contre son homologue du CRA.

