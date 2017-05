En dépit du ralentissement de l'activité économique, le secteur bancaire notamment connaît une croissance. Constat du comité de stabilité financière tenu hier à Yaoundé.

Le comité de stabilité financière en Afrique centrale (CSF-AC) a tenu sa première réunion pour l'année 2017 hier à Yaoundé, sous la présidence d'Abbas Mahamat Tolli, gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC). Au menu, l'analyse de la conjoncture macroéconomique.

D'une manière générale, la sous-région Afrique centrale se porte bien, malgré quelques situations à déplorer comme le ralentissement des activités qui a entraîné la décélération de la croissance en 2016 ou la détérioration des termes de l'échange en 2017.

Mais, selon Abbas Mahamat Tolli, « le système financier de la sous-région reste encore solide », ce qui va déboucher sur une reprise de l'activité. Les prévisions annoncent d'ailleurs un taux de croissance de 1,7% en 2017, loin des 0,2% enregistrés en 2016.

A titre d'illustration, le secteur bancaire, qui représente environ 96% du système financier de la Communauté des Etats de l'Afrique centrale (CEMAC), connaît une croissance, « même si le rythme n'est pas celui souhaité », a indiqué le gouverneur.

Toutefois, les instances communautaires déplorent la faiblesse du portefeuille des banques et un taux élevé de crédits non recouvrables.

« Les banques financent plus les entreprises et organismes qui ont de bonnes signatures, ce qui réduit le portefeuille, mettant de côté les petites et moyennes entreprises.

C'est pourquoi il est important que le risque de contrepartie soit mieux évalué et que les PME apportent de solides garanties pour rassurer les banques », a souligné Abbas Mahamat Tolli. C'est ce qui a poussé à la création de banques dédiées au PME.

Le Comité s'est également penché sur la question du développement des nouveaux modes de paiement (électroniques et mobiles). Pour le gouverneur de la BEAC, l'institution financière est prête à jouer son rôle de régulateur, « parce qu'il est difficile d'arrêter l'innovation ».

Il est question maintenant de prendre des mesures pour encadrer ces innovations, afin qu'elles ne menacent pas le système en place.

« Les opérateurs de téléphonie mobile ont l'autorisation pour effectuer des paiements mobiles, en collaboration avec des banques.

Nous nous attelons à renforcer les textes pour éviter des effets néfastes », affirme Abbas Mahamat Tolli. Ces effets étant notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, craints par certains.

Il faut noter que le Comité a relevé des avancées visant le renforcement du système financier sous régional. Il s'agit notamment du relèvement du taux directeur de la BEAC (2,45 à 2,90%) pour limiter la sortie des devises.

Le CSF-AC a aussi adopté la matrice des recommandations spécifiques des pays-membres et les a encouragés à poursuivre et à intensifier leurs efforts, particulièrement dans les domaines des finances publiques et des statistiques.