Afrique: CAF Ligue des Champions - L'USM Alger veut débuter par une victoire

L'USM Alger affronte le 12 mai prochain au stade du 5 Juillet le Al Ahly de Tripoli (Libye) pour le compte de la première journée de la phase des poules de la CAF Ligue des champions. Pour les Algérois il est important de débuter cette campagne africaine par une victoire.

« On abordera les préparatifs en prévision de la Ligue des champions, il faut qu'on soit prêts pour le rendez-vous de dimanche soir, a confié le milieu de terrain des Rouge et Noir d'Alger, Hamza Koudri au micro de nos confrères du Buteur.

Certes, notre mission ne sera pas une simple sinécure dans ce match, mais la Ligue des champions est différente du championnat national.

On veut entamer la C1 dans le meilleur couloir en battant notre adversaire, car gagner lors du premier match remettra l'âme du groupe et retaper son état d'esprit. On mise sur les trois points pour ne rien regretter ensuite, il faut bien saisir notre chance», a ajouté le joueur.

Pour Hamza Koudri, « dans ce genre de rencontre, il est bon de garder sa concentration, et c'est normal de chercher des informations sur notre adversaire, mais cela ne veut pas dire qu'on va augmenter nos chances car le plus important est de bien se préparer et éviter les erreurs.

On doit être très concentrés du début jusqu'à la fin du match et ne rien accorder à notre vis-à-vis. On fera tout pour rendre le sourire à nos supporters qui attendent beaucoup de nous. »

Pour le compte de la deuxième journée de la phase des poules de la CAF Ligue des Champions, l'USMA devra se déplacer à Harare pour y affronter les Caps United une dizaine de jours après le premier match. Il faut noter que le latéral droit des Rouge et Noir, Rabie Meftah, est incertain pour la rencontre de ce 12 mai.