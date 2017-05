Togo: L'ambassadeur européen au pays - Un artisan du développement

Nicolas Berlanga-Martinez n'a pas ménagé ses efforts et son énergie pour mobiliser les services de l'Union européenne afin de permettre au Togo de poursuivre ses avancées politiques, économiques et sociales.

Abordant les questions politiques togolaises, Nicolas Berlanga-Martinez a plaidé pour le dialogue entre toutes les tendances. Un exercice délicat auquel l'UE prend part de manière publique ou plus discrète avec un certain succès.

'Chaque fois que l'on parle de l'Europe, on évoque ses défauts, ses faiblesses, ses erreurs, mais on ne parle jamais des réussites qui sont impressionnantes. Les seuls à ne pas apprécier les atouts de l'Union européenne sont les Européens eux-mêmes', a souligné le diplomate.

