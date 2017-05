Erythrée: La coalition arabe a-t-elle commis une bavure en mer Rouge?

C'est de là que des raids aériens sont lancés pour frapper la rébellion houthis au Yémen. Selon une source diplomatique européenne, le loyer rapporterait entre 500 millions et un milliard de dollars par an à la dictature érythréenne.

A bord : un mort, nommé Idris Rodiyo, et six blessés, parmi lesquels plusieurs de ses neveux. Toujours selon la même source, ce serait la troisième bavure similaire en quelques mois de la coalition arabe au large de l'Erythrée.

Selon elle, un pêcheur aurait été tué et six autres blessés par une frappe aérienne la semaine dernière. En mars, ce sont une trentaine de migrants somaliens qui avaient été tués par un hélicoptère saoudien au large du Yémen, alors qu'ils rentraient au pays pour fuir la guerre.

Un mouvement rebelle érythréen, l'Organisation démocratique des Afars de la mer Rouge (RSADO), accuse la coalition militaire de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis, qui combat la rébellion houthis au Yémen, d'avoir commis une bavure. Les Afars sont un peuple vivant à cheval entre l'Erythrée, Djibouti et l'Ethiopie.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.