Togo: Donner l'alerte sur le phénomène de la traite des êtres humains

Dans cette exposition, pas d'images chocs mais une approche photographique profondément humaine. Des visages d'hommes et de femmes ayant vécu l'enfer de la traite, et qui acceptent de venir partager leur histoire, de sensibiliser aux dangers de ce fléau, mais aussi de témoigner du bonheur de s'en être délivré. Ce travail participe à la reconstruction des victimes.

Figure de la scène artistique de Lomé, il développe ses projets photographiques depuis plus de 15 ans au Togo, en Afrique et en Europe et est notamment connu pour ses clichés sur les cérémonies traditionnelles vaudou et son travail en lien avec le patrimoine africain.

