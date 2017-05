Afrique de l'Ouest: Commission de l'Uemoa - Huit commissaires prêtent serment

Photo: lejecos

Boureima Abdallah du Niger

La Cour de justice de l'UEMOA a abrité, le mardi 9 mai 2017, la cérémonie de prestation de serment des huit Commissaires de l'union. Un acte qui leur permet de prendre fonction et qui s'est déroulé dans les locaux de la Cour de justice de l'UEMOA.

« Mesdames et messieurs, la Cour ». C'est par cette phrase que l'huissier a annoncé l'entrée, dans la salle d'audience, des membres de la Cour de justice de l'UEMOA. C'était le 9 mai dernier, lors de la prestation de serment des huit membres de la Commission de cette union.

Et Joséphine Suzanne Ebah/Touré, présidente de la Cour de justice de l'UEMOA, de relever que les membres de la Commission de l'UEMOA prêtent serment devant la Cour et prennent fonction dès ce jour.

Ainsi, Yaya Bawa Adoulaye, l'avocat général de la Cour de justice, a demandé à la présidente de recevoir le serment des impétrants tout en indiquant que c'est une audience traditionnelle. Il a ensuite souhaité déroger à la rhétorique habituelle d'exhortation.

Dès lors, chacun d'eux, Jonas Gbian du Bénin, Pr Filiga Michel Sawadogo du Burkina, Paul Koffi Koffi de la Côte d'Ivoire, Ibrahima Diémé de la Guinée-Bissau, Fily Bouaré/Sissoko du Mali, Abdallah Boureima du Niger, Mamadou Makhtar Diagne du Sénégal et Essowè Barcola du Togo, a prononcé le serment de commissaire : « Je jure, conformément au traité instituant l'UEMOA, de bien et fidèlement remplir mon mandat de Commissaire de l'UEMOA, en toute loyauté et impartialité, en observant les obligations d'indépendance et d'honnêteté de ma charge, de garder le secret des délibérations et des votes et de me conduire en tout, en digne et loyal Commissaire de l'UEMOA, dans l'intérêt général de l'union ».

Il faut souligner, selon la présidente de la Cour, qu'il n'y a pas de prestation de serment pour le président de la Commission uniquement.

Abdallah Boureima du Niger a donc prété serment comme les autres commissaires. Joséphine Suzanne Ebah/Touré, présidente de la Cour de justice, a adressé les félicitations de la Cour au président de la commission de l'UEMOA et aux autres commissaires, après leur prestation de serment.

Elle a tenu à souligner aux Commissaires, qu'au-delà de l'importance capitale de leur fonction dans la gouvernance de l'union, celle-ci leur confère de grandes responsabilités. De par ses attributions, Joséphine Suzanne Ebah/Touré a rappelé que la commission se situe au cœur de la communauté.

C'est ainsi que la présidente a relevé quelques-unes des missions qui sont, entre autres, qu'elle est la gardienne du traité qui veille aux engagements pris par les Etats membres, dans le cadre de la convergence des politiques économiques. Garante du traité, la Commission veille au respect de l'application des principes directs de la concurrence, en prononçant des sanctions, le cas échéant.

Quelques réactions

Les derniers mots de Cheikhe Adjibou Soumaré, président sortant de la Commission de l'UEMOA

« L'UEMOA est devenue une seule et même nation »

« Je suis heureux de la cérémonie et fier de la décision qui a été prise par la conférence des chefs d'Etat.

Notre union avait traversé ces derniers temps beaucoup de problèmes, mais Dieu faisant bien les choses, les chefs d'Etat ont pris l'excellente décision de nommer une nouvelle commission. Je saisis l'opportunité pour féliciter mes collègues de la commission avec lesquels j'ai travaillé et qui sont reconduits.

A ceux qui partent, je souhaite une bonne continuation. J'adresse mes vœux au nouveau président avec qui j'ai travaillé pendant près de cinq ans. C'est un homme compétent et qui a le profil.

Je pense que notre commission est entre de bonnes mains. Je lui souhaite, avec l'aide de Dieu, de pouvoir continuer cette lourde mission que les chefs d'Etat lui ont confiée pour le plus grand bien de la communauté. J'ai l'habitude de dire que l'UEMOA ne constitue plus huit pays, mais qu'elle est devenue une seule et même nation ».

Les premiers mots de Abdallah Boureima, président entrant de la Commission de l'UEMOA

« Une mission que nous devons exercer dans la loyauté, la transparence et la redevabilité »

« Il s'agissait d'honorer une disposition du traité de l'union en son article 28, qui fait obligation aux Commissaires de prêter serment avant d'entrer en fonction.

La cérémonie a été courte parce qu'elle a été bien préparée par la Cour des comptes à qui je rends hommage. Elle a été émouvante, excitante, parce que c'est toujours excitant d'avoir un devoir de service public au profit des concitoyens de l'union.

C'est une mission que nous devons exercer dans la loyauté, la transparence et la redevabilité. La redevabilité est une réclame forte non seulement des autorités, mais aussi des citoyens de l'union. Nous savions, à notre nomination, que la charge était importante et que le poids de la mission était lourd mais nous nous sommes préparé pour y faire face.

Aujourd'hui, la responsabilité est encore plus poignante, puisque nous avons eu le feu vert de la Cour de justice qui nous renvoie à nos fonctions. Nous avons hâte de rejoindre notre bureau où nous attend le personnel qui a aussi hâte de reprendre le travail après une petite accalmie ».

Pr Filiga Michel Sawadogo, Commissaire entrant au nom du Burkina Faso

« Nous devons travailler dans l'intérêt de l'ensemble de l'union »

« Je suis animé de sentiments de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis des plus hautes autorités burkinabè, pour m'avoir jugé apte à occuper cette fonction. C'est une lourde responsabilité qui attend les huit Commissaires que nous sommes, dont le président qui est du Niger.

Les textes prévoient qu'une fois désignés, nous devons travailler de manière impartiale et indépendante, dans l'intérêt de l'ensemble de l'union et pas celui de son pays d'origine.

Nous allons travailler dans cette optique et nous pensons fournir un travail à la hauteur des attentes des chefs d'Etat, qui sera aussi très profitable aux populations des huit Etats membres de l'UEMOA ».