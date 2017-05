Congo-Kinshasa: L'éternel recommencement

Aussi, les fondamentaux du tissu économique sont fragiles. Plus que cela, lorsqu'on (re)prend les mêmes, on se demande pour quel objectif, si ce n'est de contenter ceux qui font allégeance au système.

Et pourtant... L'on se souviendra qu'à l'issue de sa toute première rencontre, le 10 avril, avec le président de la République, Bruno Tshibala avait évoqué les principaux défis sur lesquels son gouvernement va travailler : l'organisation des élections, l'amélioration du cadre macroéconomique et les questions de sécurité.

On prend les mêmes et on recommence. On attendait une nouvelle équipe gouvernementale, on se contentera, malheureusement de la même équipe à peine réaménagée. Le gouvernement Tshibala, rendu public hier mardi 9 mai, n'est qu'un appendice de celui de son prédécesseur dont le règne aura été éphémère. Doit-on en rire ou en pleurer ?

