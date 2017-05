Congo-Kinshasa: Tshibala délivré, enfin, le Gouvernement est là !

D'autres problèmes on ne peut plus majeurs dont, entre autres, la crise sociale est au menu. Le roi dollars continue de prendre de la hauteur sur la monnaie locale et le poids de la vie étrangle le petit peuple.

Le temps n'est plus à des vocabulaires enivrants. Tshibala doit passer au travail. Sa nomination au poste de chef de gouvernement a plus des défis à relever que même le nouveau président français Emmanuel Macron n'en doutera une seconde.

Dans son discours, un appel à la démission de l'ancien Premier ministre, Samy Badibanga Ntita. Ce dernier, élu un certain 17 novembre 2016, a pris un mois plein, avant d'être investi et ne s'est pas offert l'occasion de présenter son budget.

