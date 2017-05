Pour l'opinion nationale, les 100 jours de Steve Mbikayi à la tête du Ministère Supérieur et Universitaire valent plus d'une année. Du côté des étudiants, l'on a qu'un seul souhait, que le Ministre ait suffisamment de temps à la tête pour matérialiser son programme dans ce grand portefeuille de l'Etat.

Cette phase fera en sorte que les Universités et Instituts Supérieurs de la République Démocratique du Congo puissent être compté parmi les 100 meilleurs d'Afrique, pourquoi pas du Monde. Telle est la ferme détermination du Patron de l'Enseignement Supérieur et Universitaire.

Ce, dans le cadre du dialogue permanent. Quelques temps après sa tournée, Steve Mbikayi qui a fait preuve d'homme de parole a convoqué les secrétaires généraux académiques dans son cabinet, cette fois-là pour étudier les voies et moyens pouvant permettre de construire très rapidement, les nouveaux auditoires, ainsi désengorger les anciens dans les Universités et Instituts Supérieurs du pays.

Toujours dans le cadre du dialogue permanent, le Ministre a eu à recevoir plusieurs délégations d'étudiants, des professeurs, syndicats et à régler, en privilégiant l'équité et la légalité, leur problème et promis d'en résoudre d'autres.

Il a également, lors de sa tournée, insisté sur le respect du calendrier académique, l'application de sa circulaire portant réglementation du prix et de la vente du syllabus, etc.

Toujours en rapport avec les bibliothèques, le Ministre a remarqué qu'il y a plus des travaux des fins de cycle et des mémoires plutôt que des ouvrages.

Steve Mbikayi a constaté que les ouvrages des bibliothèques des Universités et Instituts Supérieurs du pays datent de plusieurs dizaines d'années. Il y a des livres vieux de 70 ans, 60 ans, 50 ans, 40 ans, etc.

Sans tarder, il a amorcé sa tournée dans les établissements publics et privés. Steve Mbikayi a visité plusieurs Universités et Instituts Supérieurs, entre autres, l'UNIKIN, ISS, ISTM, ISTA, UPN, UNBTP, USAU, ABA, ISAM, ISPT, ISIPA, IFASIC, INA, ISP-GOMBE, ULK, CEPROMAD, ISC, UPC, UCC, USK pour ne citer que ceux-là.

Comme un bon dirigeant, le Ministre s'est rendu compte qu'il fallait descendre dans les établissements publics et privés pour palper du doigt les réalités de terrain et voir dans quelle mesure proposer des pistes de solutions.

Plus des spéculations, Steve Mbikayi est reconduit au poste de Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Les grandes réalisations de cet homme ont plaidé en faveur de son maintien à la tête de ce grand portefeuille de l'Etat.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.