Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala - L'équipe complète est là !

Du côté des permutations, Jean-Lucien Bussa, Modeste Bahati, Omer Egwake, Félix Kabange, Justin Bitakwira et Athys Kabongo, Félix Kabange Numbi bougent et changent de fréquence en termes de poste des responsabilités.

Globalement, la Majorité maintient ses hommes de poigne. Léonard She Okitundu, Alexis Thambwe Mwamba, Lambert Mende Omalanga, Joseph Kokoniangi, Crispin Atama, Gaston Musemena et Aimé Ngoy Mukena restent en place.

Alors que Bienvenu Liyota et Biando Bernard, deux des anciens ministres, reviennent, Patrick Mayombe, Clément Kanku Bukasa wa Tshibuabua, Willy Bakonga, Willy Mishiki, Anatole Matusila et Yves Kisombe sautent du gouvernement.

Joseph Olenghankoy, Raphaël Soriano Katebe Katoto, Roger Lumbala, Valentin Mubake, Gaston Dyndo et Freddy Matungulu, quoique pressentis, n'auront pas été embarqués dans le gouvernement Tshibala dont la configuration, après plus d'un mois d'attente, a été dévoilée ce mardi 9 mai 2017 à la mi-journée.

Sans doute que Tshibala s'appuiera sur Pierre Kangundia, le Ministre d'Etat au Budget, pour récupérer l'ébauche de son prédécesseur et tenter, à sa manière, de l'ajuster au gré de ses principales missions : les élections, la sécurité, la maîtrise de la situation socio-économique etc.

Puis, Badibanga lui passera le fanion. Et, le mouvement de remise-reprise s'étendra à l'ensemble de membres du gouvernement dont la configuration est, désormais, connue. Le plus grand défi, c'est aussi l'étape du Budget 2017.

